Украинских биатлонисток на Кубке мира станет больше. Мужчин сразил коронавирус

За неделю до открытия биатлонного сезона 2021/2022 тренеры сборной Украины практически определились с составом. Наставник женской команды, словенец Урош Велепец, собирается на первый этап Кубка мира в шведский Эстерсунд привести сразу семерых спортсменок. А рулевой мужской сборной, словак Юрай Санитра, назвал три фамилии участников первых гонок из пяти.

Ранее было известно, что в Швецию точно поедут Юлия Джима, Елена Билосюк (Пидгрушная), Анастасия Меркушина, сестры Вита и Валентина Семеренко. Как сообщил сайт "Суспільного", шестой представительницей Украины в Эстерсунде будет опытная Ирина Петренко (Варвинец). Несмотря на то, что наши могут выставить на каждую дистанцию не более пятерых биатлонисток, тренеры решили дать шанс на первом этапе и молодой Катерине Бех.

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А вот в мужской команде – проблемы. На первый этап точно выйдут Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. К ним присоединятся двое из резерва, поскольку на состояние основных биатлонистов сильно повлиял коронавирус.

В частности, серьезно пострадал от коронавирусной инфекции Сергей Семенов, который, по словам Санитры, не готов к соревнованиям. Титулованный ветеран отправляется для обследования в Украину.

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