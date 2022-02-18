Украинские биатлонисты проиграли в 'лотерее' в массовом старте Олимпийских игр

Биатлонная программа Олимпийских игр-2022 закрылась гонкой с массовым стартом у мужчин на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Среди 30 лучших по итогам выступления на Кубке мира и на Олимпиаде бежали украинцы Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Всем им пришлось очень сложно в борьбе с порывистым ветром, и в итоге менее двух промахов никто не сделал.

Сперва наши биатлонисты держались в начале третьего десятка, но первая же стрельба все изменила. Пидручный лежа обошелся без промахов, отстрелявшись всего за 28 секунд, и побежал на дистанцию пятым.

Однако затем стрельба при сильном ветре превратилась в лотерею, и наши в ней оказались не самыми везучими. Лежа Пидручный сделал три промаха, а потом пускал мимо по две пули на каждой стрельбе стоя. С семью неточными выстрелами наш капитан финишировал 24-м.

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Артем Прима уже на первой же стрельбе сделал два промаха и ушел с рубежа предпоследним, 29-м. Далее он также не закрыл семь мишеней на четырех стрельбах и завершил дистанцию 28-м.

Победу же с большим отрывом в 40 секунд от ближайшего преследователя добыл норвежец Йоханнес Тингнес Бе, допустивший четыре промаха. "Серебро" досталось шведу Мартину Понсилуоме (2), "бронза" – еще одному биатлонисту из Норвегии Ветле-Сьястаду Кристиансену (3).

А француз Кантен Фийон-Майе впервые на ОИ-22 остался без медали, финишировав четвертым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прима извинился за плохую стрельбу в эстафете. Наша четверка финишировала девятой.

Ранее Пидручный установил личный рекорд на Олимпиаде-2022, показав 18-й результат в индивидуальной гонке.