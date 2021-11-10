Украинские биатлонистки срочно покинули норвежский Бейтостолен

Женской команде Украины по биатлону пришлось оперативно поменять место подготовительного сбора. После того, как украинских биатлонистов изолировали в Норвегии из-за вспышки коронавируса в коллективе, руководство сборной решило разделить мужчин и женщин, которые готовились и проживали в одном месте. Девчата переезжают в другой норвежский город, Шушен, а парни остаются на самоизоляции в Бейтостолене.

Об этом сообщил сайт Xsport со ссылкой на старшего тренера женской команды Уроша Велепца. Вместе со словенским специалистом место дислокации меняют: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Вита и Валя Семеренко. К слову, сестры занимаются под началом своего наставника Григория Шамрая.

При этом исключение было сделано для Дарьи Блашко: экс-белоруска осталась в Бейтостолене и готовится к стартам под присмотром персонального тренера Владимира Махлаева.

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В Шушене девушки будут тренироваться до 22 ноября. Вместе две части нашей сборной смогут объединиться уже на этапах Кубка мира. Первый официальный старт сезона 2021/2022 пройдет в шведском Эстерсунде с 26 по 28 ноября.

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Напомним, нынешний сезон особенный из-за присутствия в календаре Олимпийских игр. Пройдут они в китайском Пекине с 4 по 20 февраля.

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