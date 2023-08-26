Украина заняла все призовые места на чемпионате мира по биатлону U-21

Сборная Украины заняла весь подиум на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону, который в эти дни проходит в словацком Брезно-Осрбли. "Золото" в спринтерской гонке выиграл Богдан Борковский, серебряным призером стал Степан Кинаш, а бронзовую медаль завоевал Виталий Мандзин. Еще один украинец Сергей Супрун приехал к финишу пятым.

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Богдан сделал лишь один промах на лежке, продемонстрировал максимальную скорость и смог заслуженно праздновать победу. Кинаш отстал от соотечественника всего на полсекунды.

Степан отработал чисто, но все равно уступил партнеру по сборной. Один промах на первом огневом рубеже у Мандзина стоило ему "золота" и "серебра".

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