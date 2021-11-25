Украина открыла биатлонный сезон медалью в женском спринте

На первом официальном старте сезона 2021/2022 сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль. В шведском Идре прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами в рамках Кубка IBU – Международного союза биатлонистов. Это второй по рангу турнир после Кубка мира.

25-летняя украинка Дарья Блашко показала третий результат и получила бронзовую награду. Бывшая белоруска сделала один промах (на первой стрельбе) и всего 3,1 секунды проиграла победительнице – Марион Визенсартер из Германии.

Француженка Каролин Коломбо, которой досталось "серебро", дважды промахивалась, но в итоге обошла украинку на 2,6 сек. и уступила немке 0,5 сек.

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Другие наши девчата оказались за пределами первой десятки: Ольга Абрамова – 13-я (+39,7 сек., 1 промах), Катерина Бех – 16-я (+47,8; 1), Надежда Белкина – 31-я (+1.17,7; 2), Анна Кривонос – 60-я (+2.12,5; 2).

Также в четверг проходит и мужской спринт. В субботу биатлонисты преодолеют в Идре еще две спринтерские дистанции. А Кубок мира стартует в Эстерсунде 27 ноября.

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