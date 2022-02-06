Слезы каждый день. Биатлонистка сборной России показала, как над ней издеваются на Олимпиаде-2022

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась, что ужасно себя чувствует из-за кошмарного питания на карантине на Олимпиаде-2022. Васнецова 30 января получила позитивный результат ПЦР-теста и ее изолировали в специальном номере в Пекине на 25 квадратных метров.

У себя в Instagram 24-летняя чемпионка Универсиады-2019 выложила фотографию подноса с едой, который ей уже 5 дней приносят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней.

На снимке видна небольшая порция макарон, вареная курица, жареная рыба и подливка.

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"Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно", – подписала кадр Васнецова.

Биатлонистка призналась, что в один из дней она не выдержала и съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что была очень голодна.

"У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные круги под глазами. Я хочу, чтобы всё это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала", — написала Валерия .

Кроме того Васнецова выложила фотографию еды, которую дают ее доктору, живущему по соседству. По ее словам у всех спортсменов висит на дверях ободранный листик и им приносят ужасную пищу.

Других людей, которые причастны в Играм (персонал, журналисты и т.д.) кормят совершенно по другому и у них на дверях висят пластиковые карточки со всеми данными.

"Справа от меня живёт парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но слева от меня живёт не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!" — написала биатлонистка.

После жалоб и резонанса в СМИ россиянке все таки изменили рацион. Фото с обновленным меню она прислала главе пресс-службы Союза биатлонистов России Сергею Аверьянову с подписью "Спасибо!".

6 февраля спортсменка наконец похвасталась, что получила негативный ПЦР-тест и сможет отправиться домой. На Олимпийских играх в Пекине спортсменка уже не выступит. В составе команды ОКР ее заменила Евгения Буртасова.

Напомним, что в сборной Украины на ОИ-2022 было зафиксировано два случая заражения COVID-19 у спортсменов.

Вслед за биатлонисткой Еленой Билосюк (Пидгрушной) положительный тест сдал фигурист Иван Шмуратко.