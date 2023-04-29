"Шансов поехать на Олимпиаду нет". На сборной России поставили крест
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что сборная Росии по биатлону не сможет поехать на Олимпийские игры-2026 в Италии. Губерниев считает, что в следующем сезоне биатлонисты РФ будут соревноваться только на родине и будет еще хорошо, если это продлиться лишь один год.
По мнению журналиста Междуннародный союз битлонистов (IBU) будет последней федерацией, которая допустит российских спортсменов.
"И даже если будет вариант допуска, биатлон – военно-прикладной вид спорта. Ввоз оружия и патронов в другие страны будет затруднен. А ведь в следующем году Кубок мира поедет еще в Северную Америку, куда мы, конечно же, не поедем. Шанс вернуться составляет десятую долю процента, если не сотую. Конца и края не видно", - цитирует Губерниева Р-Спорт.
Комментатор не представляет, как можно России выполнить критерии МОК "в текущих реалиях".
"И тут мы подходим к олимпийской теме. Учитывая, что вся сборная России по биатлону принадлежит к силовым структурам, шансов поехать на Игры в Милане у нас нет. Возможно, в Париж поедут теннисисты и все", - сказал Губерниев.
Российские болельщики в комментариях уточняют, что причина всем давно понятна.
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