Самая красивая биатлонистка сборной Украины, служившая в ВСУ, снялась в купальнике. Фото

Известная украинская биатлонистка Кристина Дмитренко свое межсезонье проводит у водоема. 25-летняя уроженка Чернигова, которая в 2016-м выигрывала Юношескую Олимпиаду в Лиллехамере и чемпионка Украины в масс-старте 2017/18, похвасталась фотографиями с летнего отдыха.

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В кадре счастливая спортсменка позирует на бортике бассейна вместе со своим парнем Владиславом Чихарем. 22-летний воспитанник роменской биатлонной школы (Сумщина) является чемпионом Украины в смешанной эстафете.

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Напомним, что 24-летняя Дмитренко после своего дебюта на Кубке мира получила неофициальный титул самой красивой биатлонистки нашей сборной.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину, Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат.

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