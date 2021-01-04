Российские биатлонисты массово снялись с турнира, узнав о допинг-контроле

33 спортсмена отказались выступать на Всероссийском турнире по биатлону "Ижевская винтовка", после того как стало известно о прибытии на соревнование допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В итоге с турнира снялись 12 женщин (6 из Ханты-Мансийска) и 21 мужчина (5 человек из Тюмени).

Впервые о скандале сообщил участник Олимпийских игр 2006 года, призер чемпионатов мира 2005 и 2007 годов Николай Панкратов.

"В Чайковском, после того как на допинг-контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все хантовские юниорки. А на следующий день уже в Ижевске, после того как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры", – написал Панкратов.

Комментарий Николая Панкратова

Позже агентство "Весь спорт" со ссылкой на директора по коммуникациям РУСАДА Марию Маркову подтвердило эту информацию.

"РУСАДА действительно проводило тестирование на "Ижевской винтовке". Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся", – заявила Маркова.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел в России в январе 2017 года. На одном из этапов Зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) "Оренбургская миля" спортсмены отказались выступать на турнире, узнав, что на соревнование приедут допинг-офицеры.