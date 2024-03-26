Организаторы открытого чемпионата России по биатлону побоялись включать гимн Беларуси после победы представительницы этой страны в женской гонке преследования. Кроме того, Анне Соле, которая и выиграла забег на 10 километров, не стали вручать заслуженную золотую медаль.

Об этом в своем Telegram-канале написал известный журналист Дмитрий Губерниев. Z-пропагандист, который блы одним из ведущих митинга в марте 2022 года в Лужниках, назвал это решение позорным, повторив традиционные кремлевские нарративы о так называемых дружественных странах.

"Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны… Я всех лично просил и Майгурова (главу Союза биатлонистов России – ред.) тоже… Но нет… Типа регламент. Мне лично стыдно и неловко… Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем… Эту ситуацию надо менять!" – возмутился Губерниев.

Ранее в феврале Министерство спорта РФ запретило беларуским спортсменам принимать участие в биатлонной гонке с массовым стартом на так называемой Спартакиаде.

Как сообщал OBOZ.UA, российские биатлонистки пожаловались на ужасные условия Кубка Содружества – спортсменки столкнулись с необорудованными санузлами в гостинице, пылью и ремонтным мусором, который остался после работ.

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