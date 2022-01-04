Пидгрушная и Меркушина не попали в состав сборной Украины на Кубок мира в Оберхофе

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на пятый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Оберхофе. Изначально соревнования в Тюрингии должны были состояться с 6 по 9 января, но мужской спринт решили перенести с четверга на пятницу из-за неблагоприятного прогноза погоды: над биатлонным стадионом ожидается дождь.

Тем временем тренерский штаб украинской команды назвал заявку на турнир в Оберхофе, пишет сайт Biathlon.com.ua. В ней отсутствует капитан "сине-желтых" Елена Билосюк (Пидгрушная), которая испытывала усталость после декабрьских стартов. Она занимает наивысшее среди коллег место в общем зачете КМ – 29-е. Также пока что не выйдут на Кубок мира Анастасия Меркушина и Ирина Петренко, которые перенесли инфекционные заболевания.

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Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ольга Абрамова, Екатерина Бех.

Зато представители сильного пола появятся в боевом составе.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

В Оберхофе запланированы спринтерские гонки, преследования и смешанные эстафеты.

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