Олимпийская чемпионка из Украины 'оказалась' снайпером в Донецкой области. Ей пришлось ходить месяц с охраной

Знаменитая украинская биатлонистка Елена Билосюк (в девичестве Пидгрушная) вспомнила случай 10-летней давности, когда российская пропаганда назвала ее снайпером, работающей в зоне антитеррористической операции в Донецкой области. В 2014 году один из главарей "Народного фронта" "Новороссии" Константин Долгов обвинил олимпийскую чемпионку Сочи "в отстреле повстанцев и мирных жителей" Юго-Востока Украины.

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Кроме того, в интернете начала распространяться фотография, якобы Пидгрушной в военной форме и с оружием.

Елена призналась, что вначале ей было смешно, такое читать. Однако веселье закончилась, когда в соцсетях начались посты с призывом "убить эту тварь".

"И буквально на следующий день появляется адрес моего официального места регистрации – конечно, я в то время там не проживала, потому что была в Киеве. Я тогда просила маму: "Предупреди деда с бабушкой, что такая вот ситуация. Пусть будут осторожны, кому-угодно дверь не открывают". И я тоже ходила месяц, наверное, с охраной. Мне просто было страшно, – сказала Билосюк в эфире Youtube-канала EpicentrK.

В марте 2023 года, Билосюк признавалась, что она последние пять лет пытается завершить карьеру профессионального спортсмена, но ей это никак не удается сделать. То пандемия коронавируса, то полномасштабное вторжение России внесли изменения в ее планы.

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