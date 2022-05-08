"Наши умеют только пыжиться". Российские болельщики прозрели после "украинского" поступка норвежского чемпиона

Олимпийский чемпион по биатлону Стурла Хольм Лагрейд продал через свой сайт 200 карточек с автографами. Все заработанные деньги, а это более 1,7 тыс. долл., норвежец направил в Красный Крест для помощи Украине.

Лагрейд признался, что верит, что эти деньги найдут необходимых адресатов и помогут беженцам из нашей страны.

"Приятно дарить что-то фанатам и в то же время использовать это в благотворительных целях. Это хорошая традиция, которую я могу продолжить", – цитирует Лагрейда VG.

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Российские болельщики биатлона оставили много одобрительных отзывов о таком поступке титулованного биатлониста, осознав, что их спортсмены ничего подобного не делали и не собираются.

"А Латыпов с Логиновым ничего сами не заработали, только берут то, что дают. Могли бы тоже заняться какой-нибудь благотворительностью. Но не хотят, не царское это дело. Люди используют любой шанс, чтобы заработать денег и сделать что-то доброе, а наши умеют только пыжиться от важности", – пишут юзеры.