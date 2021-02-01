Губерниев назвал позором выступление России на чемпионате Европы по биатлону

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев остался крайне недоволен выступлением сборной РФ на чемпионате Европы по биатлону, который прошел в польском городке Душники-Здруй.

У себя в Telegram-канале он опубликовал видео, в котором назвал позором итоговые результаты страны на ЧЕ. По его мнению, в неудачах российской команды во многом виноваты тренеры.

"Говорит и показывает гримерка, разгневанный комментатор. С 1995 года мы впервые не выиграли "золото" чемпионата Европы по биатлону, и это позор. Я считаю, что состав на вторую смешанную эстафету был выбран неправильно. У нас бежали неготовые к этой гонке спортсмены. Эту эстафету проиграли тренеры российской сборной. Я об этом говорил в эфире, и я сейчас об этом говорю. Тренеры, вы поступили непрофессионально", – заявил Губерниев.

Отметим, что спортсмены из РФ завоевали "бронзу" женской индивидуальной гонки, "бронзу" женского и "серебро" мужского спринта и "бронзу" одиночной смешанной эстафеты во время чемпионата Европы по биатлону.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны окончательные результаты ЧЕ, который состоялся с 27 по 31 января.