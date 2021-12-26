Где смотреть Рождественскую гонку по биатлону-2021: расписание трансляций

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Юлия Джима примут участие в Рождественской гонке-2022, которая состоится во вторник, 28 декабря. Традиционное мероприятие под названием World Team Challenge, как и год назад, пройдет в немецком Рупольдинге.

Из-за пандемии COVID-19 организаторы второй год подряд решили не проводить соревнование на закрытом футбольном стадионе. Соревнование пройдет на открытой трассе.

Впервые за 10 лет в соревнованиях не будут представлены спортсмены из Франции. Формат соревнований остался прежним. Сперва состоится масс-старт, по итогам которого с сокращенными вдвое отставаниями, команды уходят в гонку преследования. В пасьюте и определяться чемпионы.

Видео дня

Украинские болельщики смогут посмотреть Рождественскую гонку-2021 на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Планета", а также в прямом эфире "Беларусь 5" и Eurosport.

Начало масс-старта в 19:00. Гонка преследования стартует в 20:00 по киевскому времени.

"UA:Биатлон" и "UA:Перший" не будут показывать соревнование, так как оно не входит в перечень таких, которые общественный вещатель вправе транслировать на территории Украины.

Полный состав участников:

Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия)

Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия)

Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия)

Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия)

Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада)

Юлия Джима / Дмитрий Подручный (Украина)

Маркета Давидова / Михал Крчмаж (Чехия)

Мари Эдер / Теро Сеппяля (Финляндия)

Лена Хекки / Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия)

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный заняли последнее девятое место.

В 2019-м участниками от Украины стали Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Наши соотечественники заняли второе место.

В 2018-м году украинский дуэт Юлия Джима и Артем Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции.