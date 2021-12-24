Украинцы назвали заявку на биатлонную Рождественскую гонку в Германии: состав участников
Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится Рождественская гонка с участием звезд биатлона. Участие в ней традиционно принимают десять пар спортсменов из разных стран – по одному мужчине и женщине. Украину на этот раз будут представлять Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.
Также на официальном сайте соревнования появился полный список биатлонистов. Обычно гонку-шоу проводили на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, но в этом году его перенесли в Рупольдинг из-за коронавирусных ограничений.
Полностью состава участников выглядит следующим образом.
Юлия Джима/Дмитрий Подручный (Украина)
Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия)
Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия)
Лиза-Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия)
Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)
Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия)
Эмма Лундер/Скотт Гоу (Канада)
Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия)
Лена Хекки/Йоша Буркхальтер (Швейцария)
Евгения Буртасова/Матвей Елисеев (Россия)
В 2019 году Пидручный и Настя Меркушина финишировали в Гельзенкирхене вторыми. А вот в 2020-м Дмитрий и Вита Семеренко заняли девятое место.
В свое время украинцы дважды побеждали на Рождественской гонке: Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля в 2008 году, Валентина Семеренко и Сергей Семенов – в 2014-м.
Состоит соревнование из двух дисциплин: начинается массовым стартом, а завершается гонкой преследования.
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