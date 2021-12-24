Украинцы назвали заявку на биатлонную Рождественскую гонку в Германии: состав участников

Во вторник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге состоится Рождественская гонка с участием звезд биатлона. Участие в ней традиционно принимают десять пар спортсменов из разных стран – по одному мужчине и женщине. Украину на этот раз будут представлять Дмитрий Пидручный и Юлия Джима.

Также на официальном сайте соревнования появился полный список биатлонистов. Обычно гонку-шоу проводили на стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене, но в этом году его перенесли в Рупольдинг из-за коронавирусных ограничений.

Полностью состава участников выглядит следующим образом.

Юлия Джима/Дмитрий Подручный (Украина)

Ванесса Хинц/Бенедикт Долль (Германия)

Янина Хеттих/Эрик Лессер (Германия)

Видео дня

Лиза-Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия)

Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия)

Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия)

Эмма Лундер/Скотт Гоу (Канада)

Мари Эдер/Теро Сеппяля (Финляндия)

Лена Хекки/Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Евгения Буртасова/Матвей Елисеев (Россия)

В 2019 году Пидручный и Настя Меркушина финишировали в Гельзенкирхене вторыми. А вот в 2020-м Дмитрий и Вита Семеренко заняли девятое место.

В свое время украинцы дважды побеждали на Рождественской гонке: Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля в 2008 году, Валентина Семеренко и Сергей Семенов – в 2014-м.

Состоит соревнование из двух дисциплин: начинается массовым стартом, а завершается гонкой преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, дисквалификация россиянки за допинг привела к неординарному решению в мировом биатлоне. Кубок мира присудили сразу двум спортсменкам.

Стало известно, что в январе пятый этап Кубка мира по биатлону в Германии проведут без зрителей.