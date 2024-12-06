Где норвежцы? На 1-м этапе Кубка мира по биатлону произошла громкая сенсация

На первом этапе нового сезона Кубка мира по биатлону в пятницу, 6 декабря, состоялась мужская спринтерская гонка. Сенсационно в призовую тройку не попал ни один норвежец, а два представителя сборной Украины не только финишировали в топ-15, но и стали одними из немногих, кто прошел дистанцию без промахов.

Видео дня

Участники спринта столкнулись в финском Контиолахти с тяжелыми погодными условиями – порывы ветра доходили до серьезных значений, что мешало стрельбе. В итоги преодолеть два огневых рубежа, выбив все 10 мишеней, смогли лишь 18 биатлонистов из 106 стартовавших в гонке.

Украинцы Виталий Мандзын и Антон Дудченко отметились не только точной стрельбой, но и очень хорошим ходом по дистанции. Как результат, оба наших спортсмена замкнули 15 лучших по итогам спринта.

Победу же одержал француз Эмильен Жаклен. Он на 19 секунд опередил шведа Себастьяна Самуэльссона, а немец Филипп Наврат стал третьим. Грандиозной сенсацией стало четвертое место американца Кемпбэлла Райта. И только после него финишировали сразу пятеро биатлонистов из Норвегии.

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм, который выиграл первую личную гонку нового сезона Кубка мира, будет выступать в турнире с винтовкой с изображением украинского флага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!