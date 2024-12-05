'Это ужасно': у лидера Кубка мира по биатлону нашли флаг Украины на экипировке. Спортсмен выразил поддержку нашей стране

Норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм, который выиграл первую личную гонку нового сезона Кубка мира, будет выступать в турнире с винтовкой с изображением украинского флага. 27-летний спортсмен из Осло таким образом решил поддержать нашу страну, которая продолжает противостоять российской агрессии.

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Об этом Стремсгейм заявил в комментарии "Суспильному" после того, как журналисты обратили внимание на его экипировку. Текущий лидер общего зачета сделал акцент на важности поддержки Украины, а также ужаснулся тому, что преступная война, которую развязала России, продолжается уже больше 1000 дней.

"Это ужасно, что вторжение продолжается так долго. Думаю, что очень важно делать все, чтобы поддержать Украину. Именно поэтому у меня есть украинский флаг на прицеле", – объяснил свой поступок норвежский биатлонист.

Отметим, что Стремсгейм выиграл короткую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. Вместе со своими соотечественниками Йоханнесом-Тиннесом Бе и Стуглой Легрейдом он опередил украинца Виталия Мандзына, который сенсационно занял четвертое место.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько пообещал, что в национальной команде больше не будет легионеров.

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