"Домучила гонку": Пидгрушная объяснила невысокую скорость в спринте КМ интимной проблемой

Украинская биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная) поделилась впечатлениями о спринтерской гонке четвертого этапа Кубка мира, которая прошла во французском Анси в четверг, 16 декабря. 34-летняя олимпийская чемпионка показала лучший результат в сборной Украины, заняв 18-е место и закрыв все 10 мишеней на огневых рубежах.

Однако Лена могла расположиться выше, если бы не проблемы со здоровьем. В комментарии журналисту "Суспильного" после гонки биатлонистка призналась, что не очень хорошо себя чувствовала.

"У меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, связанные с питанием. Честно говоря, было тяжело, я еле домучила гонку. На стрельбе мне было сложно, за каждый выстрел приходилось бороться. После четырех "нулей" на стрельбе [на предыдущем этапе] в Хохфильцене очень не хотелось промахиваться в спринте. Да и на тренировках часто стреляла чисто.

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Кроме того, я сегодня "задыхалась". Возможно, это связано с перепадом высот", – честно рассказала Билосюк.

Еще Елена добавила, что погода благоприятствовала биатлонисткам: не было ветра, да и солнце не мешало. "Было вполне комфортно, хотя мы готовились к более теплой погоде", – осталась довольной условиями спортсменка.

Даже с относительно невысокой скоростью, тернополянка показала хороший результат, ускорившись на последнем круге. А если бы лучше себя чувствовала, то могла замахнуться и на место в топ-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидгрушная выдала уникальную стрельбу в Хохфильцене.

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