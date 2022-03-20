Четырехкратный чемпион Европы по биатлону будет отстреливать российских оккупантов в Украине. Фотофакт

Прославленный украинский биатлонист и четырехкратный чемпион Европы Артем Прима сменил биатлонную винтовку на автомат. 34-летний уроженец Чернигова присоединился к тысячам наших соотечественников, которые защищают свою Родину от российской оккупации.

У себя в Instagram Прима выложил селфи в камуфляже и с автоматом.

Напомним, что кроме четырех золотых медалей континентального первенства, в активе Примы три победы на Универсиаде-2011, три серебряные медали чемпионатов мира (2014,2015).

Видео дня

В Кубке мира дебютировал в сезоне 2009/10 году, в спринте на этапе в Рупольдинге, где занял 41-е место. В сезоне 2010/11 набрал свои первые очки в этом турнире.

Лучший результат в личных гонках — пятое место в спринте на этапе в Оберхофе в сезоне 2013/14. Лучший результат в общем зачёте — 37-е место в сезоне 2016/17.

Неоднократно принимал участие в чемпионатах мира, лучший результат — 22-е место в спринте (2016) и шестое место в эстафете (2017). Участник Олимпиады-2014 в Сочи, лучший результат — 32-е место в спринте.

Напомним, что несколько дней назад биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина вступила в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать родину от российского агрессора. Многократная чемпионка мира среди юниоров и трехкратная бронзовая призерка взрослого мирового первенства, надела военную форму и сменила спортивную биатлонную винтовку на боевой автомат.

Взялся за автомат и наш чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный. 30-летний спортсмен защищает своих соотечественников в воинской части Национальной гвардии Украины в Тернополе. ​

​

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!