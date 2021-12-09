Чемпионку Украины не пускают на Кубок мира по биатлону

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова рискует пропустить стартовую гонку 3-го этапа Кубка мира. Соревнование с 10 по 12 декабря пройдет в австрийском Хохфильцене.

По словам трехкратной чемпионка мира и чемпионки Украины-2014 по летнему биатлону, она уже несколько дней ждет ПЦР-тест, из-за чего ей не дают аккредитацию. Как следствие, она гарантировано пропускает официальную тренировку и не имеет возможность посмотреть трассу и пристреляться.

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"Сегодня [9 декабря - прим. Ред] я тут, но не факт, что стартану. В лучшем случае сразу на старт без официальной тренировки", – написала Абрамова.

Изначально предполагалось, что Абрамова должна заменить неудачно выступившую Анастасию Меркушину. Настю отправили назад в Украину из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Абрамова родилась в 1988 году в Ульяновске (Россия).

Летом 2012 года приняла решение выступать за сборную Украины.

​В 2016-м году вышла замуж за биатлониста Тимофея Лапшина. В декабре 2020 года родила дочку. ​

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33-летний Лапшин до 2017 года выступал за Россию, затем приняв гражданство Южной Кореи. Уроженец Красноярска дважды становился призером чемпионатов Европы (эстафета 2011 и гонка преследования 2013) и двукратным чемпионом мира по летнему биатлону (2019).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии. ​

​ На снимке, сделанном в Чернигове, 31-летняя спортсменка запечатлена в кружевном белье.