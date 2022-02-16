'Была паническая атака': украинская биатлонистка – об эстафете Олимпиады

После женской биатлонной эстафеты на Олимпийских играх-2022, в которой сборная Украины заняла седьмое место, своими эмоциями поделилась Анастасия Меркушина. 27-летняя спортсменка, которая прибыла в Пекин позже коллег в качестве запасной, довольна своими результатами.

В комментарии "Суспільному" в прямом эфире девушка призналась, что ей было непросто. Но нашла и несколько плюсов.

"Наверное, это лучшее, что я делала в своей жизни. Скажу честно, было очень тяжело, особенно эмоционально. На Олимпиаде совсем другая песня.

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Перед стартом у меня была паническая атака, и врач меня успокаивал. Я очень переживала – вероятно, это мне помогло, потому что я смогла сосредоточиться и сегодня довольна собой", – сказала Настя.

Также она объяснила, почему ей доверили третий этап и в целом оценила для себя Олимпиаду.

"Моя техника с длинным отталкиванием и широким шагом не очень хороша в контактной борьбе: я хожу по палкам соперниц, а они мне. Поэтому решили поставить меня на третьем этапе, где я могла бы раскатываться. Мне повезло с первого круга встать в спину за Кручинкиной, отдыхать, прятаться от ветра – это был правильный выбор.

Жаль, что не получилось выйти на старт в индивидуальной гонке. Но везде есть свои плюсы и минусы. Я не приехала на начало Олимпиады, но не подхватила коронавирус. Поначалу я не рассчитывала на такой результат, потому, считаю, все получилось довольно классно", – подытожила биатлонистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка выручила подружку из России на Олимпиаде в Пекине.

В среду, 16 февраля, швейцарскую биатлонистку унесли с олимпийской трассы на носилках.