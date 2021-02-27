Биатлонистка сборной Украины перепутала стрельбу на чемпионате мира и отказалась финишировать

Биатлонистка Александра Меркушина неудачно стартовала на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе.

В индивидуальной гонке 16-летняя спортсменка на втором огневом рубеже перепутала порядок стрельбы. Вместо "лежки" на установках с 16-ю по 30-ю , где должна была работать украинка, она стала на 9-й коврик и начала стрельбу стоя.

По правилам за такое нарушение после финиша спортсменка подлежит дисквалификации. Осознавая этот факт Меркушина решила досрочно прекратить выступление в гонке.

Отметим, что во время первой "лежки" Меркушина сделала два неточных выстрела, получила 2 минуты штрафа и откатилась на 56-е место. На тот момент отставание от лидера составило 1:45 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января старшая сестра Александры Анастасия Меркушина завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону, который проходил в польском городке Душники-Здруй.

После выступления Меркушина -старшая призналась, что этот результат является для нее большой победой.