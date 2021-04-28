Биатлонист сборной Украины женился на подруге-красавице. Фото девушки

23-летний биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал сыграл свадьбу со своей девушкой Анастасией Сидоренко, с которой встречается уже много лет.

Красотка в прошлом занималась биатлоном и в 2019 году выиграла бронзовую медаль чемпионата Украины-2019 в эстафете. Сейчас Анастасия работает администратором спортивного зала в Чернигове.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться возлюбленной спортсмена.

Отметим, что наивысшим достижением Цымбала является "серебро" в эстафете на Кубке IBU в 2021 году. Наивысшее место на Кубке мира Цымбал занял в Остерсунде-2021 – 33-я строчка. На чемпионате мира в словенской Поклюке Богдан финишировал 18-м, установив личный рекорд.