Бетонное дерби: "Альянс" принимал SkyUp Futsal во втором туре Экстра-лиги

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5 сентября "Альянс" принимал SkyUp Futsal и уступил со счётом 1:2. Гол за "Альянс" забил Константинов на 28-й минуте. За "SkyUp Futsal" отличились Скибчик на 28-й минуте и Завертаный на 37-й.

Обновленный "Альянс" стартовал в Экстра-лиге после объединения с in.IT. Реализовать этот замысел клуба помогает партнерская поддержка компании "СИТИКОД", работающей под брендом BETON.

"Альянс": интеграция состава и цель на дебютный сезон

Главный тренер "Альянса" Валерий Легчанов рассказал о формировании команды перед дебютным сезоном. Он подчеркнул важность опыта в тренерском деле, добавив, что необходимо идти в ногу со временем и постоянно привносить что-то новое. В работу над этим вовлечен весь тренерский штаб.

"Процесс своего рода притирки ещё продолжается. Благодаря микроклимату в коллективе и особенно игрокам, с которыми я работал в "Энергии", интеграция проходит быстрее", – рассказал тренер о составе, собранном из двух команд.

Задачи на сезон Легчанов обозначил как поэтапные. Первым ориентиром он назвал выход в плей-офф, а дальше клуб будет действовать поэтапно. Руководство понимает, что такое построение команды под высокие задачи, поэтому команда движется без спешки, а внимание сосредоточено на следующем матче и улучшении качества игры. Возвращение большого футзала во Львов тренер назвал честью для клуба и ответственностью перед болельщиками города.

SkyUp Futsal: новая философия и ставка на молодежь

В SkyUp Futsal изменили философию команды и сделали приоритетом поиск молодых украинских футзалистов, которым стремятся создать условия для раскрытия таланта. В то же время костяк команды составили ведущие украинские игроки, оставшиеся с предыдущего сезона. Чтобы совместить опыт и молодость, команда провела качественные сборы в Испании, однако для полной слаженности ей нужно еще немного времени.

Главной целью на сезон в "SkyUp Futsal" назвали развитие молодых украинских футзалистов и построение боеспособной команды, которая будет нацелена на победу в каждом матче. Вместе с тем в клубе стремятся радовать болельщиков яркой игрой и постепенно увеличивать их количество.

Что касается итогов первых туров, то результат, по словам представителей клуба, был важен именно потому, что игра команды еще налаживается. На старте чемпионата SkyUp Futsal сыграл вничью с "Ураганом" в выездном матче в Ивано-Франковске, где сказывалась логистика поездки. В третьем туре команда уже принимала соперников дома – и уступила "Атлетику" со счётом 2:3.

Взгляд партнера на старт сезона

Оба клуба подошли к старту Экстра-лиги с обновленными составами и собственным видением сезона. Для компании "СИТИКОД", работающей под брендом BETON, этот матч имел особое значение – бренд является партнером сразу обеих команд. Фактически на площадке встретились два клуба под одним и тем же партнером.

"Мы рады видеть, как развивается украинский футзал и как команды подходят к новому сезону с амбициозными планами. Поддержка спорта – часть нашей стратегии, и мы желаем всем участникам Экстра-лиги качественной игры и поддержки болельщиков", – прокомментировал старт Экстра-лиги генеральный директор и владелец компании "СИТИКОД" (бренд BETON) Роман Балашов.

Впереди у обеих команд новые туры Экстра-лиги. Матчи покажут, насколько планы тренеров и руководства воплотятся в игру на площадке.

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