База вице-чемпиона УПЛ подверглась разрушениям в результате российского обстрела. Фото последствий

В результате воздушной атаки российских оккупантов на Днепропетровскую область разрушений подверглась тренировочная база футбольного клуба "Днепр-1", сообщает прессслужба вице-чемпиона украинской Премьер-лиги. Существенно повреждены крытый манеж, площадки с искусственным покрытием, офисные и технические помещения. Человеческих жертв нет.

"Все повреждения были документированы, и в дальнейшем будет происходить их оценка и ремонтные работы", – говорится в сообщении клуба.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 2 апреля, страна-агрессор Россия устроила очередную дроновую атаку на Украину. "Шахеды" оккупанты запустили с южного направления, по областям быстро распространилась тревога.

в ночь на 1 апреля российские оккупационные войска запустили по Украине три дрона-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеские цели.

Во вторник, 2 апреля, государство-террорист Россия совершила очередную ракетную атаку на Днепр. Под огнем оказалось учебное заведение. Предварительно пострадали более 10 человек.

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