Женская сборная Украины U-18 одержала первую победу на Евробаскете-2023

Женская сборная Украины U-18 одержала дебютную для себя победу на чемпионате Европы по баскетболу в болгарской Софии. Во втором туре подопечные Инны Кочубей обыграли Швецию 74:72.

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После нервного начала матча, когда шведки увели 5:0, наши девушки выровняли игру, а благодаря лучшей реализации своих бросков во второй половине четверти на первый перерыв победителем пошла сборная Украины 24:14.

Фактически, всю вторую четверть украинки удерживали комфортное преимущество, но за последнюю минуту пропустили рывок соперниц 0:5 и в итоге первая половина игры завершилась при счете 35:33 в нашу пользу.

Близкий счет превратил третью четверть в борьбу нервов, где обе команды поочередно выходили вперед, но концовка десятиминутки на этот раз осталась за нашими баскетболистками, которые на последний перерыв ушли преимуществом +8.

Впрочем, соперницы довольно быстро снова до минимума сократили свое отставание и вся концовка игры прошла в попытках Швеции выйти вперед, а Украина удержать свое хоть и минимальное, но преимущество. Последняя минута матча началась при счете 72:72 и все же в этот день победу праздновала сборная Украины благодаря победным двум очкам Анны Ярош.

В составе сборной Украины отметим Серафиму Тиху, которая к 19 очкам добавила 10 подборов и 8 передач, а также Элину Синякову с 21 очком и 7 подборами.

Украина одерживает первую победу на турнире и сохраняет шансы на плей-офф. Далее у команды Инны Кочубей два выходных – третий тур наша команда пропускает, а в понедельник, 3 июля, у всех команд нашей группы выходной. Следующую игру сборная Украины проведет во вторник, 4 июля, в 15:30 против Словакии.

Надеемся, что этого перерыва хватит, чтобы в состав команды вернулись Виолетта Остапчук, которая получила травму перед турниром, и капитан команды Полина Корбут, которая травмировалась накануне в третьей четверти матча против Болгарии и сегодня поддерживала команду со скамейки запасных.

Чемпионат Европы U-18. Женщины, Дивизион В

София, Болгария

1 июля

Швеция - Украина 72:74 (14:24, 19:11, 14:20, 25:19)

Украина: Бескоровайная 4+8 подборов, Рудакова 0, Синякова 21+7 подборов, Тихая 19+10 подборов + 8 передач – 9 потерь, Ярош 14+12 подборов – 5 потерь – старт; Бугаева 6+9 подборов, Полянцева 5, Костоглод 3, Шепелюк 2+6 подборов