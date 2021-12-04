Защитник "Киев-Баскета" сделал предложение своей девушке после победы в дерби. Видео

Американский защитник "Киев-Баскета" Бернард Томпсон подарил обручальное кольцо своей подруге Бетани Кинг. Признание в любви 28-летний баскетболист сделал сразу же после победы над "Будивельником" в столичном дерби Суперлиги Windrose.

На видео, которое опубликовал у себя в Instagram клуб видно, как Томпсон подходит к ничего не подозревающей Бетани, становится на колени и открывает вожделенную коробочку с ювелирным украшением. Все баскетболисты вокруг зааплодировали, а сама новоиспеченная невеста расплакалась.

Отметим, что Бетани Кинг занимается продажей загородной недвижимости в США. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие фотографии будущей супруги киевского баскетболиста.