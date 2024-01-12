'Запорожье' выгрызло победу у 'Киев-Баскета' в Суперлиге Favbet

Первый игровой день луцкого бабла Суперлиги Favbet закрывали "Запорожье" и "Киев-Баскет". Это противостояние обещало быть более конкурентным, чем два предыдущих, состоявшихся сегодня на паркете луцкой ДЮСШ. Таким оно в итоге и вышло, а сильнейшей командой оказалось "Запорожье" – 78:73.

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Стартовую четверть с преимуществом в одно владение выиграл "Киев-Баскет" (24:21). Киевляне проигрывали борьбу на щитах, однако гораздо лучше атаковали корзину соперника из-за периметра (2 удачные попытки из 3-х).

В ответ запорожцы на старте второй десятиминутки организовали впечатляющий рывок 13:0. Подопечные Валерия Плеханова стали превосходить соперника по всем бросочным показателям, в том числе и трехочковым. Однако перед большим перерывом "Киев-Баскет" сократил разницу до приемлемых для себя "-4".

После пятнадцатиминутного отдыха киевляне оттолкнулись от этого локального успеха и вышли вперед. Еще в третьей четверти дабл-дабл оформил Вадим Заплотинский. Игроки "Киев-Баскета" стали лучше двигать мяч и допускать меньше потерь, чем соперник. В итоге третью четверть они уверенно оставили за собой, но имели перед запорожцами преимущество в 4 пункта перед заключительной четвертью.

Она растаяла всего через несколько минут. В заключительном десятиминутном отрезке просто "в огне" был бигмен "Запорожье" Максим Никитин (17 очков, 3 дальних попадания из 3-х за четверть (!)). Его перформанс позволил команде Валерия Плеханова не только перехватить лидерство, но и довести игру до победного завершения.

БК "Запорожье" одержал 9 победу в 14 матчах, "Киев-Баскет" теперь имеет 50-процентный показатель побед в 16 играх. В составе победителей самым результативным игроком стал Максим Никитин – 27 очков. 15 очков набрал Андрей Хохоник.

В составе "Киев-Баскета" мощный дабл-дабл оформил Вадим Заплотинский: 19 очков + 17 подборов. 17 очков набрал Максим Зайцев. Завтра, 13 января, "Киев-Баскет" сыграет с лидером первенства "Днепром", а "Запорожье" – с "Черкаськими Мавпамы".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ДЮСШ

"Запорожье" – "Киев-Баскет" – 78:73 (21:24, 18:11, 18:26, 21:12)

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