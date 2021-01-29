"Запорожье" против "Николаева": анонс матча Суперлиги Париматч 29 января

Запорожье, ДС "Юность"

"Запорожье" – "Николаев"

Начало матча – 18:00

Трансляция – XSPORT, YouTube ФБУ

"Запорожье" после четырех побед (против "Киев-Баскета", "Днепра", "Будивельника" и "Харьковских Соколов") в пяти поединках на старте 2021 года примет на домашней площадке "Николаев" в рамках очередного тура Суперлиги Париматч.

Гости являются аутсайдерами встречи, но все равно попытаются взять реванш за разгромное поражение в первом круге со счетом 66:90. Подопечные Валентина Берестнева, напротив, проиграли три их четырех матчей в январе.

Хозяева испытывают кадровые трудности, так как из-за травм анонсируемый поединок могут пропустить несколько игроков из стартовой пятерки "Запорожья". Решение об их участии в противостоянии будет принято уже перед его началом.

"Очень хочется не останавливаться, а продолжать побеждать. На этой неделе приходится тренироваться вдевятером. Тихонов, Грицак и Кэффи – вне тренировочного процесса. Во всех травмы. Непосредственно перед матчем с Николаевом будем принимать решение. Есть определенные опасения, так как все эти игроки со стартовой пятерки", – цитирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ) главного тренера "Запорожья" Валерия Плеханова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января в украинской Суперлиге Париматч состоялось два матча.