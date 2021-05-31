"Запорожье" – "Киев-Баскет": анонс третьего полуфинала Суперлиги Париматч

БК "Запорожье" и "Киев-Баскет" сыграют 31 мая третий поединок полуфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч. Команды встретятся на паркете дворца спорта "Юность" в Запорожье при счете в противостоянии до трех побед 1:1.

Суперлига Париматч. Полуфинал

Третий матч

"Запорожье" – "Киев-Баскет"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало – 18:00

Трансляция – Obozrevatel и YouTube ФБУ

Счет серии – 1:1

Хозяева третьего матча серии должны быть в положительном психологическом настрое после предыдущей победы в Киеве. После поражения в стартовом поединке серии запорожцы восстановили игровое взаимопонимание и взаимодействие и снова предстали боеспособным коллективом.

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Впрочем, следующие домашние поединки полуфинала легкой жизни запорожцам не гарантируют. Полноценно домашним будет лишь третий матч серии. Четвертый поединок команды из-за технических обстоятельств будут играть в Каменском.

Фактически нейтральная площадка заставляет хозяев приложить максимум усилий, чтобы выжать максимальный результат с грядущих матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Прометей" обыграл на выезде действующего чемпиона "Днепр" и сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги Париматч.