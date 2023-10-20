'Запорожье' эффектно разобралось с 'Прикарпатьем' в Суперлиге Favbet

Во втором поединке львовского баб,ла Суперлиги Favbet на паркет Дворца Спорта "Галичина" вышли "Прикарпатье-Говерла" и "Запорожье". В своих первых трех матчах чемпионата "Прикарпатье-Говерла" одержала две победы. "Запорожье" перед сегодняшним противостоянием имело 1-1 и в случае успеха опережало соперника в турнирной таблице. Номинальные гости сегодняшнего поединка воспользовались этой возможностью и победили соперника со счетом 76:59.

Дебют поединка прошел под знаком диктовки своих условий "Запорожье". Подопечные Валерия Плеханова в первой пятиминутке дважды выводили на свободные дальние броски своих шутеров, и те не промахнулись, а Антон Буц удачно действовал в "краске" ивано-франковцев. Имея в стартовой четверти явное преимущество за бросками с поля, "Запорожье" в течение десятиминутки вело с разницей в 10 очков и совершенно заслуженно забрало его – 24:17.

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В дебюте второй десятиминутки "Прикарпатье-Говерла" превзошла соперника по очкам из чужой трехсекундной зоны. Благодаря этому компоненту и результативности скамейки запасных подопечные Евгения Мурзина приблизились к оппоненту на дистанцию четырех пунктов. Однако в середине четверти "Запорожье" за счет того, что умело наказывало ивано-франковцев за потери, вернуло свое преимущество на отметку "10". Этот гандикап команда даже сумела увеличить перед большим перерывом – 41:29.

Во второй половине игры "Запорожье" уверенно держало соперника на дистанции. У команды была хорошая реализация трехочковых бросков – около 40 процентов в третьей четверти. При этом за 30 игровых минут у команды издали отличились сразу 6 исполнителей, в то время как у ивано-франковцев – только Сергей Старцев (дважды) и Илья Чугунов (с сиреной на последний перерыв).

В итоге "Запорожье" не позволило сопернику выиграть хотя бы одну четверть (третья закончилась вничью) и одержала заслуженную победу.

У победителей самыми результативными игроками стали Антон Буц и Александр Сизов – 15 очков. У "Прикарпатья-Говерлы" – Сергей Старцев – 18 очков. 14 очков набрал Илья Кабацюра.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС "Галичина"

"Прикарпатье-Говерла-КФВ" – "Запорожье" – 59:76 (17:24, 12:17, 17:17, 13:18)

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