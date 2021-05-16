Вторые матчи серий 1/4 финала в Запорожье и Каменском: анонс поединков плей-офф Суперлиги Париматч 16 мая
В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 16 мая, состоятся очередные поединки плей-офф Суперлиги Париматч.
1/4 финала. матчи №2
Запорожье – Тернополь
Запорожье, ДС Юность
Начало – 14:00
Трансляция – YouTube ФБУ
Счет в серии – 1: 0
Запорожье и Тернополь сыграют второй матч 1/4 финала. Команда Валерия Плеханова попытается удвоить преимущество и взять максимум в домашних матчах первого раунда плей-офф, а подопечные Дмитрия Забирченко будут пытаться сравнять счет в противостоянии и отобрать преимущество домашней площадки у соперника.
Несмотря на двусмысленное преимущество хозяев в первом матче, игра была довольно близкой и напряженной. Но у хозяев, в том числе благодаря очередному мощному матча от MVP регулярного чемпионата Майка Кэффи, оказалось больше ресурсов для достижения положительного результата на старте серии. Второй матч выглядит, как ключевой, ведь в случае поражения сегодня, тернополянам для выхода в полуфинал надо будет побеждать три раза подряд.
Прометей – Химик
Каменское, СК Прометей
Начало – 16:00
Трансляция – Obozrevatel
Счет в серии – 1: 0
Вторую игру серии также проведут Прометей и Химик. Команда Ронена Гинзбурга подтвердила свой статус фаворита в стартовом матче противостояния, в котором одержала уверенную победу. Игра была нелегкой для хозяев площадки, но клуб из Каменского контролировал ее в течение всей дистанции.
Химик остается в статусе андердога и сегодня попытается преодолеть третью команду регулярного чемпионата, чтобы вернуться в Южный с большими шансами на выход в полуфинал. Южненцам надо решить проблему с подборами и сдержать соперника в нападении, в частности лучше защититься на дуге и отразиться против агрессивной и быстрой игры Прометея.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата команды обменялись домашними победами - Химик в Каменском в этом сезоне еще не побеждал.