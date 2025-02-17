Все проиграно, но ничего не потеряно. Сможет ли Украина попасть на Евробаскет

В феврале Украина проведет 2 решающих матча отбора на Чемпионат Европы по баскетболу. Пока у нашей команды все плохо: 4 поражения, провальная защита, плохие четверти. Впереди – принципиальные поединки за жизнь. OBOZ.UA рассказывает о решающих встречах отбора на Евробаскет и за счет чего Украина должна спасать положение.

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Последний раз Украина выигрывала… 2 года назад

26-е февраля 2023-го, игра против Нидерландов. Тогда Украина забрала свою последнюю победу в официальных матчах. В отборе на чемпионат мира мы разбили Нидерланды 72:56, самую слабую команду группы. Да, желто-синие два года назад проиграли 6 из 10 матчей квалификации на ЧМ, но даже тогда по очкам все было хорошо: 811 против 797.

Сейчас мы обновили исторический антирекорд: проиграли все, что только можно, за один календарный год. Причем умудрились проиграть 4 официальных матча, такого еще никогда не было. Дважды в своей истории сборная Украины имела "0" в графе побед в течение одного года, но тогда было только 3 игры (1994 и 2005). Сейчас же четыре поражения в четырех матчах – печальный итог 2024-го. Все плохо и по очкам, 298:340. После 4 туров финального отбора на Евробаскет есть ничего не выигравшие команды (Венгрия, Словакия и Кипр). Вот только киприотам всё равно: как хозяева, они уже попали дальше.

Тренера сменили просто во время отбора

Все это привело к тому, что Виталия Степановского убрали уже в декабре; столько поражений подряд уже не устраивали ни болельщиков, ни Федерацию баскетбола. Под его руководством сборная Украины сыграла 8 официальных матчей, но побеждала только за пределами Евробаскета; еще во время пре-квалификации в Турции полтора года назад. Тогда наша команда обыграла Болгарию и Исландию. Степановского уволили 28-го декабря и с новым назначением долго не тянули. Уже на следующий день стало известно, что возвращается Багатскис.

Опытный латвиец Айнарс Багатскис хорошо известен в украинском баскетбольном мире. Он уже возглавлял мужскую сборную почти 4 года с мая 2019-го. Под его руководством Украина квалифицировалась на ЧЕ-22, выиграв свою группу. Тогда удалось и выйти в плей-офф. По данным ФБУ, во главе мужской сборной Украины Багатскис провел 24 официальных матча, 13 побед и 11 поражений. Похоже, что положительный опыт прошлых лет хотят реализовать и в этот раз, когда путёвка в Европу зависит исключительно от двух побед.

"Не могу сказать, что я вернулся, ведь у меня нет ощущения, что я очень далеко ушел. Я тренировал команду перед Виталием Степановским. Мне интересно. Но, безусловно, мы не можем добиться успеха в одиночку — мы должны сделать это вместе. Опять же, надо показать максимум, а дальше будет видно, какой баскетбольный бог скажет своё слово - украинский или португальский". - Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис

Украина идет на последнем месте группы, но может выйти дальше

Перед стартом последнего окна отбора желто-синие занимают 4 место группы, имея 4 очка. Далее шагают 3 первых места квартета – и здесь спряталось главное окно возможностей, которое только могут дать правила турнира. Нам повезло, что нет хозяев соревнований, ведь они тоже участвуют в группе, но забирают себе место квалификации, даже если проиграют все матчи. Словенцы и израильтяне свою путевку на ЧЕ-25 уже получили. А вот Украина с Португалией ведут очную борьбу за третье место. Нас устроят только 2 победы и ключевая должна состояться в последнем туре. Команда Гомеса имеет 6 очков и, если Украина выиграет оба матча, то мы положим 8 в копилку. А с ними – и путевку на ЧЕ.

Соперники готовят сюрпризы: год назад португальцы свободно чувствовали себя на нашем щите и атаковали отовсюду. Снова в заявке Кейрош, Гамейро и Лисбоа, набравшие больше всего очков в прошлой очной встрече. Украинцам нужно больше внимания уделить игре один в один, обратить внимание на взаимозаменяемость и не выключаться из обороны там, где есть преимущество по инициативе. При этом нужно набросать полную корзину в последних двух матчах и надеяться на разгромное поражение пиренейцев от Израиля. Просто сейчас у нас разница очков –42, у португальцев она +7. В первую очередь определяющими будут именно заработанные зачетные баллы, но очень вероятно, что этот показатель тоже будет влиять.

Кто в заявке?

Расширенная заявка Украины стала известна в конце января. Баскетболистов снова брали и из нашей Суперлиги, и искали за границей. Свою первую заявку коуч Багатскис укомплектовал только тремя представителями внутреннего первенства: это Бублик из "Кривбасса", а еще Конев и Сипало из "Днепра". Игроки уже присматриваются к тому, что во время сборов им объясняет тренер. Например, Конев ждет присущий латвийцу быстрый баскетбол с полной отдачей.Относительно второго матча - в Португалию поедут 12 игроков. Вот как выглядит полный список:

Защитники: Александр Ковляр ("Литкабелис"), Виталий Зотов ("Йонава"), Денис Лукашов ("Пея"), Иссуф Санон ("ВЕФ"), Михаил Бублик ("Кривбасс").

Форварды: Павел Крутоус ("Мелилья"), Александр Липовой ("Колосос"), Владимир Конев и Даниил Сипало (оба - "Днепр"), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер"), Богдан Близнюк ("Йонава"), Андрей Войналович ("Сабах"), Вячеслав Бобров ("ВЕФ").

Центровые: Ростислав Новицкий ("Валмиера"), Артем Пустовой ("Ховентуд"), Максим Кличко ("Монако").

Когда пройдут финальные матчи отбора на Евробаскет?

Первый, номинально домашний, матч Украина проведет в Риге 21 февраля. В 17:30 сыграем со Словенией. Сразу после, желто-синие вылетают в город Матозинюш, чтобы там в гостях сыграть против Португалии. Эта игра запланирована 24 числа. Наши соперники за третье место группы проведут свой предпоследний матч также в Латвии, на той же арене, только поздним вечером. Сам Евробаскет стартует 27 августа и продлится несколько недель, его примут Кипр, Финляндия, Словакия и Польша.