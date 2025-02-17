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Все проиграно, но ничего не потеряно. Сможет ли Украина попасть на Евробаскет

Артём Россинский
Баскетбол
4 минуты
351
Все проиграно, но ничего не потеряно. Сможет ли Украина попасть на Евробаскет

В феврале Украина проведет 2 решающих матча отбора на Чемпионат Европы по баскетболу. Пока у нашей команды все плохо: 4 поражения, провальная защита, плохие четверти. Впереди – принципиальные поединки за жизнь. OBOZ.UA рассказывает о решающих встречах отбора на Евробаскет и за счет чего Украина должна спасать положение.

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Последний раз Украина выигрывала… 2 года назад

26-е февраля 2023-го, игра против Нидерландов. Тогда Украина забрала свою последнюю победу в официальных матчах. В отборе на чемпионат мира мы разбили Нидерланды 72:56, самую слабую команду группы. Да, желто-синие два года назад проиграли 6 из 10 матчей квалификации на ЧМ, но даже тогда по очкам все было хорошо: 811 против 797.

Все проиграно, но ничего не потеряно. Сможет ли Украина попасть на Евробаскет

Сейчас мы обновили исторический антирекорд: проиграли все, что только можно, за один календарный год. Причем умудрились проиграть 4 официальных матча, такого еще никогда не было. Дважды в своей истории сборная Украины имела "0" в графе побед в течение одного года, но тогда было только 3 игры (1994 и 2005). Сейчас же четыре поражения в четырех матчах – печальный итог 2024-го. Все плохо и по очкам, 298:340. После 4 туров финального отбора на Евробаскет есть ничего не выигравшие команды (Венгрия, Словакия и Кипр). Вот только киприотам всё равно: как хозяева, они уже попали дальше.

Тренера сменили просто во время отбора

Все это привело к тому, что Виталия Степановского убрали уже в декабре; столько поражений подряд уже не устраивали ни болельщиков, ни Федерацию баскетбола. Под его руководством сборная Украины сыграла 8 официальных матчей, но побеждала только за пределами Евробаскета; еще во время пре-квалификации в Турции полтора года назад. Тогда наша команда обыграла Болгарию и Исландию. Степановского уволили 28-го декабря и с новым назначением долго не тянули. Уже на следующий день стало известно, что возвращается Багатскис.

Опытный латвиец Айнарс Багатскис хорошо известен в украинском баскетбольном мире. Он уже возглавлял мужскую сборную почти 4 года с мая 2019-го. Под его руководством Украина квалифицировалась на ЧЕ-22, выиграв свою группу. Тогда удалось и выйти в плей-офф. По данным ФБУ, во главе мужской сборной Украины Багатскис провел 24 официальных матча, 13 побед и 11 поражений. Похоже, что положительный опыт прошлых лет хотят реализовать и в этот раз, когда путёвка в Европу зависит исключительно от двух побед.

"Не могу сказать, что я вернулся, ведь у меня нет ощущения, что я очень далеко ушел. Я тренировал команду перед Виталием Степановским. Мне интересно. Но, безусловно, мы не можем добиться успеха в одиночку — мы должны сделать это вместе. Опять же, надо показать максимум, а дальше будет видно, какой баскетбольный бог скажет своё слово - украинский или португальский".
- Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис
Все проиграно, но ничего не потеряно. Сможет ли Украина попасть на Евробаскет

Украина идет на последнем месте группы, но может выйти дальше

Перед стартом последнего окна отбора желто-синие занимают 4 место группы, имея 4 очка. Далее шагают 3 первых места квартета – и здесь спряталось главное окно возможностей, которое только могут дать правила турнира. Нам повезло, что нет хозяев соревнований, ведь они тоже участвуют в группе, но забирают себе место квалификации, даже если проиграют все матчи. Словенцы и израильтяне свою путевку на ЧЕ-25 уже получили. А вот Украина с Португалией ведут очную борьбу за третье место. Нас устроят только 2 победы и ключевая должна состояться в последнем туре. Команда Гомеса имеет 6 очков и, если Украина выиграет оба матча, то мы положим 8 в копилку. А с ними – и путевку на ЧЕ.

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Соперники готовят сюрпризы: год назад португальцы свободно чувствовали себя на нашем щите и атаковали отовсюду. Снова в заявке Кейрош, Гамейро и Лисбоа, набравшие больше всего очков в прошлой очной встрече. Украинцам нужно больше внимания уделить игре один в один, обратить внимание на взаимозаменяемость и не выключаться из обороны там, где есть преимущество по инициативе. При этом нужно набросать полную корзину в последних двух матчах и надеяться на разгромное поражение пиренейцев от Израиля. Просто сейчас у нас разница очков –42, у португальцев она +7. В первую очередь определяющими будут именно заработанные зачетные баллы, но очень вероятно, что этот показатель тоже будет влиять.

Кто в заявке?

Расширенная заявка Украины стала известна в конце января. Баскетболистов снова брали и из нашей Суперлиги, и искали за границей. Свою первую заявку коуч Багатскис укомплектовал только тремя представителями внутреннего первенства: это Бублик из "Кривбасса", а еще Конев и Сипало из "Днепра". Игроки уже присматриваются к тому, что во время сборов им объясняет тренер. Например, Конев ждет присущий латвийцу быстрый баскетбол с полной отдачей.Относительно второго матча - в Португалию поедут 12 игроков. Вот как выглядит полный список:

Защитники: Александр Ковляр ("Литкабелис"), Виталий Зотов ("Йонава"), Денис Лукашов ("Пея"), Иссуф Санон ("ВЕФ"), Михаил Бублик ("Кривбасс").

Форварды: Павел Крутоус ("Мелилья"), Александр Липовой ("Колосос"), Владимир Конев и Даниил Сипало (оба - "Днепр"), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер"), Богдан Близнюк ("Йонава"), Андрей Войналович ("Сабах"), Вячеслав Бобров ("ВЕФ").

Центровые: Ростислав Новицкий ("Валмиера"), Артем Пустовой ("Ховентуд"), Максим Кличко ("Монако").

Все проиграно, но ничего не потеряно. Сможет ли Украина попасть на Евробаскет

Когда пройдут финальные матчи отбора на Евробаскет?

Первый, номинально домашний, матч Украина проведет в Риге 21 февраля. В 17:30 сыграем со Словенией. Сразу после, желто-синие вылетают в город Матозинюш, чтобы там в гостях сыграть против Португалии. Эта игра запланирована 24 числа. Наши соперники за третье место группы проведут свой предпоследний матч также в Латвии, на той же арене, только поздним вечером. Сам Евробаскет стартует 27 августа и продлится несколько недель, его примут Кипр, Финляндия, Словакия и Польша.