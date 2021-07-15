В Украине внесли важные изменения в правила занятия баскетболом для детей

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) добилась того, что теперь дети смогут заниматься баскетболом, начиная с шести лет. Ранее они могли поступать в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) только с восьми лет.

Как отмечается на официальном сайте ФБУ, раннее привлечение к систематическим занятиям этим видом спорта помогает заложить базу, которая в будущем поможет лучше подготовить игроков с технической точки зрения. В ведущих баскетбольных странах мира дети начинают тренироваться с 5-6 лет (в США, Франции с 5-6 лет, а в Литве, Сербии и Испании с 6-7 лет).

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Это обусловлено сложной структурой соревнований в этом виде спорта и тем, что ранее начало тренировок позволяет лучше усвоить технико-тактические действия и игровые навыки.

Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский рассказал о преимуществах этих изменений.

"Популярность и престижность соревнований по баскетболу во всем мире за последние десятилетия существенно возросла. Исходя из этого, президент ФБУ Михаил Бродский стал инициатором появления баскетбола в ДЮСШ для детей с шестилетнего возраста, Министерство (молодежи и спорта – Ред.) это поддержало. Такие изменения дают возможность баскетболу быть более конкурентным. Дети, которые любят спорт, смогут в полной мере заниматься баскетболом на 2 года раньше – с 6 лет. В раннем возрасте о работе над тактикой и серьезными техническими навыками речи не идет. Но есть другие игровые моменты, за счет которых тренеры смогут прививать детям любовь к баскетболу и усилить конкуренцию в отборе талантливых спортсменов. Это те преимущества, которые мы получим за счет изменений", – поделился он своим мнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФБУ изменила правило лимита на легионеров в мужской и женской Суперлигах, а также в Кубке страны.