Украинский баскетбол с вызовами и новым правилам. С чем стартует очередной сезон Суперлиги Favbet

Украина начинает очередной регулярный сезон баскетбольной Суперлиги Favbet. И еще до начала в нем произошло много интересного: возвращение прифронтовой арены, снова бабблы, снятие клубов, новые игроки. OBOZ.UA собрал все детали, которые вам следует знать перед стартом соревнований на площадках.

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Сезон полон проблем еще до старта

Первоначально розыгрыш 24/25 должен быть на 10 команд с уже привычным форматом регулярки и плей-офф. Однако в августе все начало ломаться. С баскетбольной карты Украины исчез "Прометей" - президент Владимир Дубинский заявил о прекращении существования из-за, по его словам, давления правоохранительных органов на бизнес собственника. Впоследствии стало известно, что в вышке не будет команды "Политехника-Галичина" - финансовые сложности и долги окончательно добили все планы на сезон.

Федерация баскетбола согласовала календарь нового сезона – на 9 клубов. Участники начали подготовку к Суперлиге Favbet и завершали оформление трансферов - тут стало известно, что есть еще минус один! Одесская БИПА 19 сентября заявила, что у нее нет средств на соревнования. Отсутствие достаточного финансирования стало поводом для снятия с турнира. Прямо перед стартом весь чемпионат узнал, что у них будет только 8 участников. "БИПА" надеется, что их выход не повлияет на возможность заявиться в следующем году. В самом клубе сообщили – баскетбольный сезон от Одессы проведут сразу две команды: молодежные в Высшей и Первой лигах.

В баскетболе будут новые правила

ФИБА подготовила изменения в официальные правила относительно сразу шести моментов. Среди них следует отметить разрешение тренерам отозвать требование "Челленджа главного тренера", чтобы обеспечить такую же гибкость, как и в отношении замен и тайм-аутов. А еще будет ограничение времени для выхода из дисквалифицированных поля: чтобы этим не злоупотребляли, дают всего тридцать секунд и специальный красный указатель судьям.

Заработают новые правила для игры уже с первого октября по всему миру. Импементируют их и в Украине, их прибавят и к международным документам, и к правилам на сайте Федерации баскетбола Украины.

Какие амбиции имеет действующий чемпион?

"Днепр" провел очень интересное межсезонье – никого не продали и никто не пришел. Клуб пополнился только двумя юношами, сохранив солидный ростер: Закурдаев, Ольховецкий, Горобченко, Тарасенко, Конев. Пресс-служба команды отметила – форвард Роман Бондарчук пошел служить в ВСУ, а Михаил Шкода перешел на административную работу в клубе. Еще есть вопросы к участию в сезоне центрового Кирилла Натяжко – ему досаждают травмы.

"Днепру" очень повезло в Кубке Европы ФИБА. Команда на последних секундах выиграла первый матч против "Констанцы", но проиграла второй. Румыны напрямую попали на турнир и днепряне должны были вылетать, но прошли дальше через лучшую разницу минус очков, как лаки-лузеры. Украинцы заскочили в группу D – соперником действующего чемпиона Суперлиги Favbet будут "Анвил", "Динамо" Сассари и "Спортинг". Это единственный баскетбольный клуб, который будет играть в несколько направлений. Через первую неделю "Днепр" ждет две игры внутреннего первенства, а дальше - польский "Анвил".

Есть и вызовы среди игроков. Закурдаев в дальнейшем будет бороться за рост в рейтинге трехочковых бросков - 491 успешный против 655 у Кольченко с "Мавп". В замечательной форме большинство игроков показала квалификация Кубка Европы ФИБА, а Тимофеенко вообще готов обновлять свое лидерство в нескольких рейтингах (лучший в Суперлиге Favbet по количеству очков и реализованных двухочковых). В межсезонье команда выиграла 3/4 товарняка.

Днепряне провели сверхуспешный прошлый сезон - команда проиграла лишь раз в регулярном сезоне и еще раз в плей-офф; оба матча были против "Черкаських Мавп". Вырисовывается персональное противостояние в течение всего сезона еще и между клубами, что украсит Суперлигу Favbet.

Кто способен навязать конкуренцию?

Реальных претендентов не так много – "Ривне", "Киев-Баскет" и уже упомянутые "Черкаськи Мавпы". Финалист плей-офф "Ривне" провел сильную кампанию на рынке, в ростере удержали сильнейших украинцев, а с Поносовым продлили контракт (он стал лучшим защитником того сезона в дубле). В сентябре у них было 4 товарняка, очень драматичным получилось единственное поражение "Прикарпатью" 72:74 с напряженной борьбой в клатче. Подопечные Переверзия еще уверенно переиграли "Днепр", получив мощный эмоциональный заряд перед Суперлигой Favbet. Но главный итог межсезонья - жители выдержали финансовое давление и остались участником турнира.

Также в число претендентов вписывают и "Черкаськи Мавпы". Команда взорвала инфополе, когда их тренер Слипенчук не вернулся из-за границы. У руля стал опытный Георгий Ступенчук и теперь ему следует не только наработать взаимодействие состава, но еще и доказать, что клуб сохранил сыгранность. Настоящей зарубой стал поединок с "Прикарпатье" на турнире в Ивано-Франковске. Лидер менялся чуть ли не ежеминутно, а в конце игры после долгого штурма пришлось даже просматривать повтор, чтобы все было по правилам. Именно так "Обезьянам" засчитали 2 очка и зафиксировали победу 70:68. Пирогов, у Кошеватского, Марченко и Климова более 10 очков.

"Киев-Баскет" – еще один фаворит. В прошлом сезоне столичный клуб завоевал бронзу, на этот раз бросать вызов днепрянам будут шестью новенькими игроками. Также тренер Дмитрий Забирченко получил нового ассистента Владимира Решетника. Перед этим команда выиграла турнир в Ивано-Франковске и подходит к началу Суперлиги Favbet в отличном настроении. Первая игра – против "Ривне".

Пока не претендент на чемпионство, но претендент на лучший перезапуск - "Кривбасс". Обновились девятью новичками, среди которых два американца. Присоединился экс-центровый "Прометея" Дмитрий Триколенко, но сначала ему нужно залечить травмы. В этом случае речь не идет о попытке битвы за титул, криворожцы хотят забыть опыт абсолютно провального прошлого сезона (10 место и всего 2 победы). Перезапуск может подарить нам интересную борьбу за плей-офф следующей весной.

Первые игры пройдут в двух городах

Как и в прошлом году, Суперлига Favbet будет разыграна в бабблах. Первый запланирован в Киеве, там будут между собой играть "Киев-Баскет", "Ривне", "Черкаськи Мавпы", "Прикарпатье-Говерла" и "Старый Луцк". Этот отрезок чемпионата вписан в даты 3 и 4 октября.

Еще три команды - "Днепр", "Запорожье" и "Кривбасс" - проведут свои матчи с 5 по 6 октября. Примечательно, что баскетболисты сыграют на арене Дворца спорта "Юность" в Запорожье - это впервые, когда с начала полномасштабной войны эта площадка будет принимать матчи Суперлиги Favbet. Всего на старте мы увидим 12 встреч.