В Черкассах пройдет пятый тур Кубка Украины и этапы чемпионатов Украины U-18 и U-23 по баскетболу 3х3

Со 2 по 4 июня ДС "Будивельник" в Черкассах будет принимать пятый тур Кубка Украины и этапы чемпионатов Украины U-18 и U-23 по баскетболу 3х3

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Соревнования Кубка Украины по баскетболу 3х3 в этом сезоне посвящены памяти погибших Защитников Украины. В течение каждого тура будет увековечена память украинских героев, которые положили свою жизнь ради свободы Украины, а призовой фонд каждого тура будет передан семьям погибших Героев в городах, где будут проходить соревнования.

Черкасский тур по баскетболу 3х3 будет посвящен Олегу Прудкому.

В настоящее время завершается регистрация на тур. Участие в соревнованиях могут принять как профессиональные клубы, так и любители. Следует отметить, что в Черкассах сыграют только мужские команды. Следить за соревнованиями можно будет благодаря онлайн-трансляциям на сайте ФБУ.

На четвертый тур чемпионата Украины среди юниоров и юниорок в категории U-18 здесь (2 июня) зарегистрировалось 6 команд.

На предыдущих этапах во Львове чемпионом стала команда Olimpic-Rolique, в составе которой играли Дмитрий Феринц, Даниель Скленар, Владимир Дзюнык и Илья Отделенцев. В Киеве победителем стала команда БК "Хмельницкий", в составе которой выступили Назар Дихтярь, Антон Украинец, Даниил Сокольников и Александр Евчишин. В Луцке снова выиграла команда БК "Хмельницкий", за которую тогда сыграли Александр Евчишин, Николай Васильев, Назар Дигтяр и Илья Сергиев.

На четвертый тур чемпионата Украины среди юниоров и юниорок в категории U-23 здесь (3 июня) зарегистрировано 10 команд.

Победителем этапа во Львове стала команда "Говерла-КФВ" в составе Сергея Аврахова, Степана Лесика, Андрея Лонюка и Максима Тимофея. В Киеве победителем этапа стала команда хозяев площадки "Киев-Баскет", которую составили игроки команды Суперлиги – Александр Дюпин, Артур Фреш-Стаханов, Лев Кошеватский и Ярослав Швец. В Луцке победителем стала сборная Украины U-21, которую составили Александр Дюпин, Лев Кошеватский, Никита Когут и Максим Сафонов.

Для участия в Кубке Украины 3х3 (4 июня) на сегодняшний день заявилось 8 команд. Регистрация доступна по этой ссылке.

Первый этап, посвященный Павлу Брыкину, прошел в Ивано-Франковске – его выиграли местные команды КФВ и "Франковск". Второй тур, посвященный памяти Дмитрия Фиалки, принимал Львов – там победителями стали "Говерла" и "Франковск". Третий тур, посвященный памяти Сергея Мельниченко, был проведен в Киеве, он закончился победами команд "Киев-Баскета". Четвертый тур по Луцку посвятили памяти Михаила Приступы, его выиграли Франковск и Boris Magic Johnson.

Лучшие команды по итогам пяти туров Кубка Украины 3х3 и четырех этапов чемпионата Украины в категориях U-18 и U23 выйдут в финальный тур, проведение которого запланировано в июне в Киеве.

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