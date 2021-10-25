Украинцы победили россиян в финале чемпионата Европы по баскетболу

Мужская дефлимпийская сборная Украины стала победителем чемпионата Европы по баскетболу, который прошел в итальянском городе Пескара. В решающем поединке, "сине-желтые" обыграли команду России с убедительным счетом 60:44.

Новость сообщил официальный сайт Федерации баскетбола Украины. Всего в турнире принимало участие 10 сборных.

В нашей команде 11 из 12 баскетболистов представляют Днепропетровскую область, еще один – Донецкую.

В аналогичном женском соревновании сборная Украины заняла пятое место среди семи команд-участниц. Тем не менее, наши женщины, как и мужчины, отобрались на Дефлимпийские игры, которые пройдут в мае 2022 года в Бразилии.

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Заметим, что команда слабослышащих "Инваспорт" из Днепра принимает участие в чемпионате Украины среди коллективов Первой лиги – третьего по рангу дивизиона. До недавних пор она выступала в Высшей лиге – второй по силе. Также дефлимпийцы играют в аматорских соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Михайлюк провел за "Торонто" результативный матч в НБА.