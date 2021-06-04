Украинские баскетболисты 3х3 стартовали с поражения в квалификационном турнире к ОИ-2020

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 в проиграла со счетом 14:19 в стартовом матче универсального квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио. В первом поединке дня наши соотечественники встречались с Бельгией.

Наша национальная команда в составе Евгения Балабана, Александра Кобца, Антона Давидюка и Дениса Носкова набрала первые очки в противостоянии, но бельгийцы тут же отреагировали четырьмя попаданиями с дальней дистанции подряд. Они повели со счетом 8:2.

Украинцам не давали развернуться и выйти на оперативное пространство, поэтому броски наших соотечественников часто летели мимо цели. А когда хорошие возможности таки появлялись, наши баскетболисты часто их не использовали.

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Несмотря на это, Бельгия не спешила увеличивать отрыв, тоже начав ошибаться, бросая из-под кольца. Украина приблизилась к оппонентам на расстояние трех очков благодаря результативным действиям Кобца, который был самым заметным нашим игроком на площадке.

Серьезной проблемой для нашей команды в концовке стало большое количество заработанных фолов. Украинские баскетболисты были вынуждены осторожно играть в обороне, а любое их нарушение приводило к двум штрафным броскам в исполнении бельгийцев.

Украина – Бельгия 14:19

Во втором поединке игрового дня наша команда встретится со Словенией. Начало поединка – в 20:05.

Напомним, что на этапе олимпийской квалификации в венгерском Дебрецене разыгрывается одна путевка на ОИ. Уже известно, что на соревнованиях в Токио выступят Сербия, сборная Олимпийского комитета России (ОКР), Китай, Япония, Польша, Нидерланды и Латвия.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по баскетболу 3х3 не смогла преодолеть квалификацию к Олимпиаде-2020.