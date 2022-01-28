Украинская баскетболистка Ягупова провела яркий матч в Евролиге. Опубликовано видео

Украинская баскетболистка Алина Ягупова стала одной из главных героинь матча Евролиги, в котором стамбульский "Фенербахче" нашей соотечественницы обыграл польскую "Арку" – 87:67. Капитан сборной Украины стала второй в составе своей команды по показатели "+/-" и сделала дабл-дабл.

Ягупова провела на площадке 26 минут. За это время форвард набрала 16 очков и совершила 10 подборов. Кроме того, в активе Алины сразу три ассиста. Ее показатель эффективности составил 16, а "/+-" стал вторым в команде – 25.

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Благодаря этой победе "Фенербахче" продолжил борьбу за лидерство в группе В сильнейшего клубного турнира в европейском женском баскетболе. Турчанки набрали 19 очков после 11 матчей и отстают от лидера "Сопрона Баскета" на один пункт. При этом представительницы Венгрии провели на одну игру больше.

Отметим, ято Ягупова в нынешнем сезоне Евролиги набирает в среднем по 17,6 очков, совершая пять подборов и 5,7 ассистов.

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