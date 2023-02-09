Украинки готовятся к решающим матчам отбора Евробаскета-2023: что происходит в лагере сборной. Видео

Уже 9 февраля женская сборная Украины по баскетболу сыграет первый матч решающего игрового окна отбора на чемпионат Европы-2023 против команды Финляндии. У кого есть возможность, призываем поддержать команду в Риге на трибунах Олимпийского центра RIMI – ваша поддержка очень важна.

Видео дня

Для украинцев вход на матч бесплатный. Кто будет болеть за сборную Украины дома, напоминаем, что трансляция матча состоится на телеканале XSPORT. Начало – в 19:00.

В фокусе второго дневника из Риги одна из самых опытных игроков в этом ростере сборной Украины Ольга Мазниченко. Вместе с командой Ольга готовится к важнейшим встречам квалификации чемпионата Европы против Финляндии и Литвы.

Федерация баскетбола Украины представила видео, которое расскажет о том, как проходит день в лагере национальной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины показала видео подготовки украинских девушек к решающим матчам отбора Евробаскета-2023.