Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел результативный матч регулярного сезона НБА против "Нового Орлеана", но его команда все равно проиграла со счетом 95:109.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел со скамейки запасных и отыграл 18 минут. За это время он набрал 12 очков (2/2 двухочковых, 2/5 трехочковых, 2/2 штрафных) и сделал 1 подбор в защите.

Команда украинца занимает 13-е место в Западной конференции. В апреле "Оклахома" провела 17 матчей и проиграла 15 из них.

"Оклахома-Сити" – "Новый Орлеан" 95:109 (20:31, 23:29, 25:19, 27:30)

"Оклахома-Сити": Дорт (17), Маледон (16), Бэйзли (15 + 5 потерь), Покушевски (8 + 9 подборов), Браун (5 + 18 подборов) – старт; Роби (13 + 9 подборов), Михайлюк (12), Джером (5), Дек (2), Браун (2), Холл (0).

"Новый Орлеан": Уильямсон (27 + 8 подборов + 6 передач), Ингрэм (24), Эрнангомес (13 + 10 подборов), Бледсоу (7), Болл (6 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Джонсон (12), Хэйс (8 + 7 подборов), Маршалл (8 + 7 подборов), Льюис (4), Гэбриэл (0).

Напомним, что Святослав начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а совсем недавно стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем поединке Михайлюк установил несколько рекордов и остановился в шаге от дабл-дабла.