Украинец Михайлюк провел лучший матч в сезоне НБА. Видео и фото

Украинец Святослав Михайлюк набрал рекордные для себя 15 очков в нынешнем розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наш соотечественник провел на площадке 15 минут в игре его "Детройта" с "Бостоном", который завершился поражением команды Михайлюка – 120:122. Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михайл Бродский два из двух двухочковых, три из шести дальних попыток и реализовал оба штрафных. Также на счету Святослава два подбора.

Михайлюк закончил игру с показателем полезности "+7", став вторым по результативности в составе "Детройта".

"Детройт Пистонс" (1-5) – "Бостон Селтикс" (4-3) 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)

Д: Грант (22), Михайлюк (15 + 2 подбора), Пламли (13), Роуз (13), Джексон (13), Гриффин (13)

Б: Браун (31), Тейтум (24 + 12 передач), Смарт (17), Тайс (15), Томпсон (12 + 11 подборов), Оджелей (11)

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детских и юношеских командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал за клуб в Суперлиге, сыграв три матча.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м он стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

В 2014-м Святослав переехал в США и начал выступать за университетский коллектив "Канзас Джейхокс". Наш соотечественник сумел хорошо проявить себя, в результате чего был выбран на драфте НБА в 2018 году.

Михайлюк подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а через год его обменяли в "Детройт". "Пистонс" планируют подписать новое четырехлетнее соглашение со Святославом.