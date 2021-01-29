Украинец Михайлюк принял участие в победном матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел не лучший матч в регулярном сезоне НБА против "Лос-Анджелес Лейкерс", но его команда все равно сумела победить со счетом 107:92.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, отыграл чуть более 12 минут. За это время он осуществил одну неудачную попытку трехочкового броска и совершил два подбора в обороне.

"Детройт" выиграл пятый матч в сезоне, но все равно имеет в пассиве 14 поражений. "Пистонс" находятся на предпоследнем месте в Восточной конференции.

"Детройт" – "Лейкерс" 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14)

"Детройт": Гриффин (23 + 6 передач), Эллингтон (20), Пламли (17 + 10 подборов), Грант (14 + 6 передач), Райт (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Роуз (14), Стюарт (8), Джош Джексон (3), Думбуя (2), Сирвидис (0), Михайлюк (0), Джексон (0).

"Лейкерс": Джеймс (22 + 7 подборов + 10 передач), Кузма (22 + 10 подборов), Шредер (10), Колдуэлл-Поуп (6), Марк Газоль (0 + 9 подборов) – старт; Хортон-Такер (13), Харрелл (8), Карузо (6), Мэттьюз (3), Кейкок (2), Маккинни (0), Кук (0), М-ф Моррис (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году нашего соотечественника пригласили в американский университет, и он это предложение принял. Хорошо проявив себя в поединках за "Канзас Джейхокс", Святослав подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА 2018 года.

Через год его обменяли в "Детройт". Сейчас "Пистонс" хотят предложить Михайлюку новое четырехлетнее соглашение.