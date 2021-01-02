Украинец Михайлюк помог команде добыть первую победу в сезоне НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел результативный матч в НБА, что помогло его команде обыграть "Бостон Селтикс" со счетом 96:93.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке почти 18 минут. За это время ему удалось набрать 9 очков (0/1 двухочковых, 3/6 трехочковых) и 1 перехват.

Эта победа стала первой для "Детройта" в нынешнем сезоне. До этого "Пистонс" уступили в четырех поединках подряд на старте.

"Детройт" – "Бостон" 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)

"Детройт": Грант (24), Бей (17 + 7 подборов), Джош Джексон (11), Пламли (8 + 17 подборов), Хэйс (0 + 6 передач) – старт; Роуз (17), Михайлюк (9), Стюарт (8), Райт (2), Думбуя (0).

"Бостон": Тейтум (28), Браун (25 + 9 подборов), Смарт (13 + 9 передач), Томпсон (5 + 9 подборов), Тайс (2) – старт; Тиг (12), Г. Уильямс (8), Эдвардс (0), Притчард (0), Р. Уильямс (0), Оджелей (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детских и юношеских командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал за клуб в Суперлиге, сыграв три матча.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м он стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

В 2014-м Святослав переехал в США и начал выступать за университетский коллектив "Канзас Джейхокс". Наш соотечественник сумел хорошо проявить себя, в результате чего был выбран на драфте НБА в 2018 году.

Михайлюк подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а через год его обменяли в "Детройт". "Пистонс" планируют подписать новое четырехлетнее соглашение со Святославом.