Украинец Михайлюк показал результативную игру в матче НБА

Украинский атакующий защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк провел неплохой матч регулярного сезона НБА против "Сакраменто Кингз", но его команда все равно проиграла со счетом 106:122.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" появился на площадке со скамейки запасных и отыграл 23 минуты. За это время он набрал 14 очков (7/10 двухочковых, 0/4 трехочковых), 3 подбора (все – в защите), 3 передачи, 3 перехвата, а также допустил 2 персональных замечания и 1 потерю.

Команда нашего соотечественника потерпела восьмое поражение подряд и 21-е в 23 последних поединках. Клуб украинца занимает предпоследнее место в Западной конференции.

"Сакраменто" – "Оклахома-Сити" 122:106 (27:32, 35:33, 41:18, 19:23)

"Сакраменто": Хилд (21 + 6 передач), Райт (21 + 8 передач), Харклесс (15), Холмс (13 + 7 подборов), Мету (11) – старт; Дэвис (27), Джеймс (6), Джонс (6 + 7 подборов), Кинг (2), Рэмзи (0), Гай (0).

"Оклахома-Сити": Уильямс (20), Бэйзли (18), Покушевски (10 + 5 потерь), Браун (10 + 13 подборов), Роби (9 + 7 подборов) – старт; Михайлюк (14), Брэдли (10), Дек (8), Браун (7), Хорд (0).

Напомним, что Святослав начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В украинской Суперлиге он дебютировал в сезоне 2012/13, приняв участие в трех матчах сезона. В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а совсем недавно стал игроком "Оклахомы".

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