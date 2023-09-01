Украинец Михайлюк перешел в новый клуб НБА

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс". Воспитанник школы "Черкаських Мавп" проведет в команде следующий сезон.

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Об этом сообщает инсайдер авторитетного издания The Athletic Шемс Чарания на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Сообщается, что "Бостон" подпишет с находящимся в статусе свободного агента Михайлюком контракт на один год.

Предстоящий сезон станет шестым для украинца в НБА. В 2018 году Михайлюка выбрал на драфте "Лос-Анжелес Лейкерс" под 47-м номером. Затем он выступал в "Детройт Пистонс", "Оклахома Тандерс", "Торонто Рэпторс" и "Нью-Йорк Никс".

Прошлый сезон Михайлюк завершил в составе "Шарлотт Хорнетс", за который провел 19 матчей и набирал 10.6 очка, 2.7 передачи, 2.4 подбора в среднем за матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый шведский баскетболист Юнас Жеребко, 10 сезонов проведший в НБА, признал ошибкой переход в московский ЦСКА после полномасштабного вторжения России в Украину.

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