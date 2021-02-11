Украинец Лэнь провел результативный матч против бывшего клуба НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь показал неплохую результативность в матче в НБА против своего бывшего клуба "Торонто Рэпторс", но это не помогло его команде победить (115:137).

Наш соотечественник в третий раз кряду вышел в стартовом составе и провел на паркете 21 минуту. За это время он набрал 11 очков (4/5 двухочковые, 1/1 трехочковые), сделал 5 подборов, 1 передачу, 1 перехват, поставил 1 блок-шот и совершил 1 фол и 2 потери.

Команда Лэня продолжает оставаться на предпоследнем месте в Восточной конференции с 6 победами и 16 поражениями. Ниже "Уизардс" находится только "Детройт" другого украинца Святослава Михайлюка.

"Вашингтон" – "Торонто" 115:137 (28:40, 33:34, 32:29, 22:34)

"Вашингтон": Бил (24), Уэстбрук (23 + 7 передач + 5 потерь), Хачимура (15 + 7 подборов), Лэнь (11), Бертанс (9) – старт; Р. Лопес (13), Авдия (9 + 7 подборов), Нето (6), Браун (4), Гилл (1), Мэтьюз (0), Робинсон (0), Смит (0).

"Торонто": Пауэлл (28 + 7 подборов), Сиакам (26), Лаури (21), Ванвлит (14 + 7 передач), Бэйнс (8) – старт; Буше (17 + 16 подборов), Дэвис (13), Бембри (10), Томас (0), Уотсон (0), Джонсон (0).

Напомним, что впервые об Алексее стало известно во время чемпионата Украины среди юношей, на котором он защищал честь Луганской области. В 2010 году его пригласили в "Днепр", а в 2011-м центровой выиграл первенство страны среди дублирующих составов и был признан лучшим игроком на своей позиции.

Лэнь попал в НБА по итогам драфта 2013 года, где был выбран под пятым номером первого раунда командой "Финикс Санз". После пяти сезонов в клубе наш соотечественник недолгое время выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс". Последние подписали контракт с Алексеем перед началом нынешнего сезона, но через несколько месяцев отчислили его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эффективная игра Лэня помогла "Вашингтону" победить "Чикаго Буллз".