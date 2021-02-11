Украинец Лэнь провел результативный матч против бывшего клуба НБА

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
1,4 т.
Алексей Лэнь атакует кольцо 'Торонто'

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь показал неплохую результативность в матче в НБА против своего бывшего клуба "Торонто Рэпторс", но это не помогло его команде победить (115:137).

Наш соотечественник в третий раз кряду вышел в стартовом составе и провел на паркете 21 минуту. За это время он набрал 11 очков (4/5 двухочковые, 1/1 трехочковые), сделал 5 подборов, 1 передачу, 1 перехват, поставил 1 блок-шот и совершил 1 фол и 2 потери.

Алексей Лэнь следит за отскоком мяча

Команда Лэня продолжает оставаться на предпоследнем месте в Восточной конференции с 6 победами и 16 поражениями. Ниже "Уизардс" находится только "Детройт" другого украинца Святослава Михайлюка.

"Вашингтон" – "Торонто" 115:137 (28:40, 33:34, 32:29, 22:34)

"Вашингтон": Бил (24), Уэстбрук (23 + 7 передач + 5 потерь), Хачимура (15 + 7 подборов), Лэнь (11), Бертанс (9) – старт; Р. Лопес (13), Авдия (9 + 7 подборов), Нето (6), Браун (4), Гилл (1), Мэтьюз (0), Робинсон (0), Смит (0).

"Торонто": Пауэлл (28 + 7 подборов), Сиакам (26), Лаури (21), Ванвлит (14 + 7 передач), Бэйнс (8) – старт; Буше (17 + 16 подборов), Дэвис (13), Бембри (10), Томас (0), Уотсон (0), Джонсон (0).

Алексей Лэнь пытается заблокировать бросок соперника

Напомним, что впервые об Алексее стало известно во время чемпионата Украины среди юношей, на котором он защищал честь Луганской области. В 2010 году его пригласили в "Днепр", а в 2011-м центровой выиграл первенство страны среди дублирующих составов и был признан лучшим игроком на своей позиции.

Алексей Лэнь (справа)

Лэнь попал в НБА по итогам драфта 2013 года, где был выбран под пятым номером первого раунда командой "Финикс Санз". После пяти сезонов в клубе наш соотечественник недолгое время выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс". Последние подписали контракт с Алексеем перед началом нынешнего сезона, но через несколько месяцев отчислили его.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эффективная игра Лэня помогла "Вашингтону" победить "Чикаго Буллз".

НБААлексей Лэнь