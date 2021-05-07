Украинец Лэнь показал идеальную точность в матче с бывшим клубом в НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь провел результативный матч и помог своей команде победить "Торонто Рэпторс" со счетом 131:129 в регулярном сезоне НБА.

Наш соотечественник вышел в стартовой пятерке и отыграл 14 минут. Он забросил 10 очков (4/4 двухочковые, 2/2 штрафные), набрал 4 подбора (2 в атаке), 1 передачу и совершил 2 фола.

"Уизардс" впервые в сезоне обыграли бывший клуб украинца и закрепились на десятой позиции в Восточной конференции, которая дает право побороться за плей-офф в особом турнире.

"Торонто" – "Вашингтон" 129:131 OT (33:31, 27:20, 26:31, 29:33, 14:16)

"Торонто": Сиакам (44 + 11 подборов + 7 передач), Трент (25), Ванвлит (22), Берч (17 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (0) – старт; Бембри (10), Флинн (4), Гиллеспи (3 + 7 подборов), Харрис (2), Худ (2).

"Вашингтон": Бил (28), Нето (25), Уэстбрук (13 + 17 подборов + 17 передач + 7 потерь), Лэнь (10), Гилл (0) – старт; Р. Лопес (24 + 7 подборов), Бертанс (14), Мэтьюз (8), Хатчисон (7), Смит (2), Гэффорд (0).

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. В 2010-м Алексей перешел в "Днепр", а через год выиграл первенство нашей страны среди дублеров и был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

В 2013 году украинец попал в НБА, подписав контракт с "Финикс Санз" по итогам драфта. Во время торжественной церемонии Лэня выбрали под пятым номером в первом раунде. После пяти сезонов в команде наш соотечественник недолго выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинец из НБА Святослав Михайлюк провел хороший матч за "Оклахому-Сити Тандер" против "Индианы Пэйсерс".