Украинец Лэнь оформил яркий дабл-дабл в матче НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь оформил второй дабл-дабл в нынешнем сезоне НБА в поединке против "Сан-Антонио Сперс", но это не помогло его команде победить (143:146 после ОТ).

Наш соотечественник вышел в стартовой пятерке и отыграл 23 минуты. На его счету 17 очков (7/8 двухочковых, 1/1 трехочковых, 0/1 штрафных), 10 подборов, 1 передача, 1 блок-шот, а также 4 персональных замечания.

Поражение прервало 8-матчевую победную серию "Вашингтона". Команда украинца занимает 10-е место в Восточной конференции.

"Вашингтон" – "Сан-Антонио" 143:146 OT (34:38, 28:27, 33:30, 38:38, 10:13)

"Вашингтон": Бил (45), Уэстбрук (22 + 13 подборов + 14 передач + 6 потерь), Лэнь (17 + 10 подборов), Хачимура (13), Нето (6) – старт; Бертанс (13), Гилл (13), Гэффорд (6), Смит (6 + 8 передач), Мэтьюз (2).

"Сан-Антонио": Дерозан (37 + 10 передач), Мюррэй (25 + 17 подборов), Джонсон (21), Пелтль (10), Уайт (9) – старт; Гэй (17), Миллс (11), Юбэнкс (10), Дженг (6), Васселл (0), Уокер (0).

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. В 2010-м Алексей перешел в "Днепр", а через год выиграл первенство нашей страны среди дублеров и был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

В 2013 году украинец попал в НБА, подписав контракт с "Финикс Санз" по итогам драфта. Во время торжественной церемонии Лэня выбрали под пятым номером в первом раунде. После пяти сезонов в команде наш соотечественник недолго выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк установил несколько рекордов и остановился в шаге от дабл-дабла в матче НБА.